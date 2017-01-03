Боевики за сутки 32 раза обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Мариупольском направлении с 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов ", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком - Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.
Напомним, из-за неосторожного обращения с оружием погибли два военных и двое получили ранения.