Бойовики за добу 22 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 22 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.
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“На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлополя. По позиціях у районі Гнутового ворог гатив з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосовував 82-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети. По захисниках Широкиного та Лебединського вів вогонь зі стрілецької зброї,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку, позиції сил АТО у районі Авдіївки, противник обстрілював з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з озброєння БМП та гранатометів. По захисниках Шахти „Бутівка“ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Миронівського — з автоматичних гранатометів,” — додали в штабі.
Зазначають, що на Луганському напрямку, по позиціях поруч Катеринівки противник застосував міномети калібру 120-мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти у районі Новоалександрівки ворог обстрілював зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 12 квітня цього року, були досягнуті домовленості щодо режиму повної тиші починаючи з 10.00 13 квітня.