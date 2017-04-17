Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16203 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76460 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138977 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110494 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112483 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109884 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102254 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106388 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103069 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149465 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 7854 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

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"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополь. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитниках Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки, противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитниках Шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - с автоматических гранатометов ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, по позициям рядом Катериновки противник применил минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровка враг обстреливал из стрелкового оружия.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, были достигнуты договоренности о режиме полной тишине начиная с 10.00 13 апреля.

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