Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

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"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополь. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитниках Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки, противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитниках Шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - с автоматических гранатометов ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, по позициям рядом Катериновки противник применил минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровка враг обстреливал из стрелкового оружия.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, были достигнуты договоренности о режиме полной тишине начиная с 10.00 13 апреля.