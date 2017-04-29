Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом доби, що минула, бойовики 19 разів обстріляли позиції Збройних Сил України на луганському напрямку, дев’ять із цих обстрілів були здійснені з важкого озброєння. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, дев’ять із них — із важкого озброєння", — сказав А.Лисенко.
За його словами, найпотужніші обстріли відбулися в Новозванівці.
“За 35 хвилин по наших позиціях було випущено близько 50 снарядів”, — сказав А.Лисенко.
Він відзначив, що складною була і ситуація під Попасною.
“Попаснянський район. Там ворог активізувався по всьому фронту. Зокрема, на відрізку Нижнє — Новотошківське — Оріхове, що прилягає до Бахмутської траси, відбулася серія мінометних обстрілів з боку бойовиків. При цьому було випущено понад 20 мін. Під ворожий вогонь із мінометів та артилерії калібром 122 мм потрапила практично кожна наша передова позиція. Бойовики активізувалися після заходу сонця”, — розповів речник Міноборони.
За його даними, у Станично-Луганському районі було відносно спокійно — ввечері відбулося два ворожих обстріли у райцентрі та селі Валуйське. При цьому ворог не застосовував важке озброєння.
Крім того, бойові дії велися зранку та у другій половині дня в селі Кримському Новоайдарського району.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.