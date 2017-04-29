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Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на луганському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Протягом доби, що минула, бойовики 19 разів обстріляли позиції Збройних Сил України на луганському напрямку, дев’ять із цих обстрілів були здійснені з важкого озброєння. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на луганському напрямку

"Всього минулої доби на луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, дев’ять із них — із важкого озброєння", — сказав А.Лисенко.

За його словами, найпотужніші обстріли відбулися в Новозванівці.

“За 35 хвилин по наших позиціях було випущено близько 50 снарядів”, — сказав А.Лисенко.

Він відзначив, що складною була і ситуація під Попасною.

“Попаснянський район. Там ворог активізувався по всьому фронту. Зокрема, на відрізку Нижнє — Новотошківське — Оріхове, що прилягає до Бахмутської траси, відбулася серія мінометних обстрілів з боку бойовиків. При цьому було випущено понад 20 мін. Під ворожий вогонь із мінометів та артилерії калібром 122 мм потрапила практично кожна наша передова позиція. Бойовики активізувалися після заходу сонця”, — розповів речник Міноборони.

За його даними, у Станично-Луганському районі було відносно спокійно — ввечері відбулося два ворожих обстріли у райцентрі та селі Валуйське. При цьому ворог не застосовував важке озброєння.

Крім того, бойові дії велися зранку та у другій половині дня в селі Кримському Новоайдарського району.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.

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