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Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции ВСУ на луганском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение прошедших суток боевики 19 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины на луганском направлении, девять из этих обстрелов были проведены из тяжелого вооружения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции ВСУ на луганском направлении

“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 19 вражеских обстрелов, девять из них — из тяжелого вооружения”, — сказал А.Лысенко.

По его словам, самые мощные обстрелы были в Новозвановке.

“За 35 минут по нашим позициям были выпущены около 50 снарядов”, — сказал А.Лысенко.

Он отметил, что сложной была и ситуация под Попасной.

“Попаснянский район. Там враг активизировался по всему фронту. В частности, на отрезке Нижнее — Новотошковское — Орехово, прилегающем к Бахмутской трассе, произошла серия минометных обстрелов со стороны боевиков. При этом было выпущено более 20 мин. Под вражеский огонь из минометов и артиллерии калибром 122 мм попала практически каждая наша передовая позиция. Боевики активизировались после заката”, - рассказал представитель Минобороны.

По его данным, в Станично-Луганском районе было относительно спокойно — вечером произошли два вражеских обстрела в райцентре и селе Валуйское. При этом враг не применял тяжелое вооружение.

Кроме того, боевые действия велись утром и во второй половине дня в селе Крымское Новоайдарского района.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и шестеро получили ранения.

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