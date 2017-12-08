Бойовики за добу 15 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від опівночі, російсько-терористичні війська уже 15 разів порушили режим припинення вогню, російські війська продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.
Зокрема, на Луганському напрямку епіцентром нестабільності залишається Світлодарська дуга. Тут ворог декілька разів, з мінометів різних калібрів й усього спектру піхотного озброєння та БМП вів вогонь поблизу Луганського і Травневого. Неподалік останнього окупанти випустили понад півсотні 120-мм мін. Міномети калібру 82-мм та великокаліберні кулемети загарбники застосували біля Кримського, з гранатометів обстріляли оборонців Золотого, а зі стрілецької зброї – захисників Лобачевого.
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"На Донецькому напрямку гаряче на Приазов’ї. Тут бойовики з мінометів, гранатометів різних типів та стрілецької зброї вели вогонь біля Водяного. Не менш спекотно і у районі Авдіївки. Зокрема, наші позиції поблизу Кам’янки в обідню пору обстрілював ворожий снайпер, після чого російські найманці пустили у хід гранатомети та легке піхотне озброєння. Зі 120-мм мінометів противник вів вогонь на підступах до Опитного та по південних околицях Авдіївки," - йдеться в повідомленні.
Також у половині випадків військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.