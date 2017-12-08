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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 56287 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 34762 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104692 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106307 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123092 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104744 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117321 просмотра

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Боевики за сутки 15 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики за сутки 15 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. С полуночи, российско-террористические войска уже 15 раз нарушили режим прекращения огня, российские войска продолжали вести огонь по позициям сил АТО, в том числе и с запрещенного минского договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

В частности, на Луганском направлении эпицентром нестабильности остается Светлодарска дуга. Здесь враг несколько раз, из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения и БМП вел огонь вблизи Луганского и Майского. Неподалеку последнего оккупанты выпустили более полусотни 120-мм мин. Минометы калибра 82-мм и крупнокалиберные пулеметы захватчики применили у Крымского, из гранатометов обстреляли защитников Золотого, а из стрелкового оружия - защитников Лобачева.

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"На Донецком направлении горячее на Приазовье. Здесь боевики из минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия вели огонь у Водяного. Не менее жарко и в районе Авдеевки. В частности, наши позиции вблизи Каменки в полдень обстреливал вражеский снайпер, после чего российские наемники пустили в ход гранатометы и легкое пехотное вооружение. Из 120-мм минометов противник вел огонь на подступах к опытно и по южным окраинам Авдеевки", - говорится в сообщении.

Также в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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