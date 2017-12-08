Боевики за сутки 15 раз обстреляли силы АТО - штаб

В частности, на Луганском направлении эпицентром нестабильности остается Светлодарска дуга. Здесь враг несколько раз, из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения и БМП вел огонь вблизи Луганского и Майского. Неподалеку последнего оккупанты выпустили более полусотни 120-мм мин. Минометы калибра 82-мм и крупнокалиберные пулеметы захватчики применили у Крымского, из гранатометов обстреляли защитников Золотого, а из стрелкового оружия - защитников Лобачева.

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"На Донецком направлении горячее на Приазовье. Здесь боевики из минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия вели огонь у Водяного. Не менее жарко и в районе Авдеевки. В частности, наши позиции вблизи Каменки в полдень обстреливал вражеский снайпер, после чего российские наемники пустили в ход гранатометы и легкое пехотное вооружение. Из 120-мм минометов противник вел огонь на подступах к опытно и по южным окраинам Авдеевки", - говорится в сообщении.

Также в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.