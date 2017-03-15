Бойовики за добу 106 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 106 разів вели вогонь по позиціях українських військових, з них 44 з використанням мінометів, двічі танків та 1 раз артилерії калібром 122 мм. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за добу поранено шість українських бійців та одного травмовано.
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“Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. В Мар’їнці вів вогонь танк, у Водяному, Широкіному та Березовому БМП. Активізувались снайпери неподалік Гнутового, Новомихайлівці та Широкіного,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по наших укріпленнях з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом ще й з танку. По позиціях поруч Зайцевого, Опитного, шахти Бутівки, Луганського, Троїцького та Камянки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського з артилерії калібром 122 мм,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою діяли ворожі снайпери.