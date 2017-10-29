Бойовики за день 5 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Від опівночі ворог 5 разів порушив режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру АТО.
Як повідомили у прес-центрі, від початку доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли вогневі провокації, при цьому поодиноко застосовуючи міномети.
"...уночі з 82-міліметрових мінометів окупанти били по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.
На Донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також нагадали, що із цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік Кримського, на Луганському напрямку.
"Загалом від опівночі ворог 5 разів порушив режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий та ще двоє наших бійців зазнали поранень.