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Бойовики за день 5 разів порушили "режим тиші"

Бойовики за день 5 разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Від опівночі ворог 5 разів порушив режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру АТО.

Як повідомили у прес-центрі, від початку доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли вогневі провокації, при цьому поодиноко застосовуючи міномети.

"...уночі з 82-міліметрових мінометів окупанти били по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.

На Донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також нагадали, що із цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік Кримського, на Луганському напрямку.

"Загалом від опівночі ворог 5 разів порушив режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовий та ще двоє наших бійців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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