Бойовики з танку обстріляли Маріїнський район
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ранок в зоні проведення АТО для українських військовослужбовців розпочався ворожим танковим обстрілом. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“У Маріїнському районі вчора ранок почався з ворожого танкового обстрілу в бік райцентру. Вже у другій половині дня там окупанти застосували і міномети”, — сказав він.
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Крім цього, у Березовому, що неподалік Докучаївська, ввечері бойовики організували два обстріли із застосуванням мінометів та бронетехніки. На сусідній позиції відбулась перестрілка між українськими військовими та противниками, проте вона тривала набагато довше, більше трьох годин.
“Як і раніше, дуже неспокійно на півдні області. З самого ранку до пізнього вечора на ділянці фронту Чермалик-Щирокіне тривали потужні мінометні обстріли, при цьому було випущено не менше 130 мін різного калібру”, — зазначив А.Лисенко.
Всього минулої доби тут відбувся 41 ворожий обстріл, 14 з них з важкого озброєння.