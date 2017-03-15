Боевики из танка обстреляли Мариинский район

"В Мариинском районе вчера утро началось с вражеского танкового обстрела в сторону райцентра. Уже во второй половине дня там оккупанты применили и минометы", - сказал он.

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Кроме этого, в Березовом, недалеко от Докучаевска, вечером боевики организовали два обстрела с применением минометов и бронетехники. На соседней позиции произошла перестрелка между украинскими военными и противниками, однако она длилась гораздо дольше, более трех часов.

"По-прежнему, очень неспокойно на юге области. С раннего утра до позднего вечера на участке фронта Чермалык-Широкино продолжались мощные минометные обстрелы, при этом было выпущено не менее 130 мин различного калибра", - отметил А.Лысенко.

Всего за прошедшие сутки здесь произошел 41 вражеский обстрел, 14 из них из тяжелого вооружения.