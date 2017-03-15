Боевики из танка обстреляли Мариинский район
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Утро в зоне проведения АТО для украинских военнослужащих началось вражеским танковым обстрелом. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Мариинском районе вчера утро началось с вражеского танкового обстрела в сторону райцентра. Уже во второй половине дня там оккупанты применили и минометы", - сказал он.
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Кроме этого, в Березовом, недалеко от Докучаевска, вечером боевики организовали два обстрела с применением минометов и бронетехники. На соседней позиции произошла перестрелка между украинскими военными и противниками, однако она длилась гораздо дольше, более трех часов.
"По-прежнему, очень неспокойно на юге области. С раннего утра до позднего вечера на участке фронта Чермалык-Широкино продолжались мощные минометные обстрелы, при этом было выпущено не менее 130 мин различного калибра", - отметил А.Лысенко.
Всего за прошедшие сутки здесь произошел 41 вражеский обстрел, 14 из них из тяжелого вооружения.