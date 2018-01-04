Бойовики з російськими ЗМІ хочуть сфабрикувати відео про "порушення" перемир’я з боку сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Незаконні збройні формування разом із російськими ЗМІ готуються до зйомки рейкових відео про нібито порушення з боку сил АТО на Донбасі перемир’я. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник з посиланням на дані Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.
“Російсько-окупаційне командування активізувало провокаційні заходи з метою звинувачення України у порушенні мінських домовленостей і дезінформації міжнародної спільноти. Нині розпочато підготовку противником нової серії сфабрикованих фото- і відеоматеріалів, так званих, доказів нібито порушення режиму припинення вогню українськими підрозділами”, — сказав він.
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Зокрема, розповів О.Мотузяник, на маріупольському і новоайдарському напрямках із залученням знімальних груп російських ЗМІ триває підготовка до можливих провокацій на передових позиціях, так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ.
Також, за його словами, противник поширює чутки серед місцевого населення і своїх військ про нібито наміри сил АТО відновити активні бойові дії.