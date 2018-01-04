Боевики с российскими СМИ хотят сфабриковать видео о "нарушении" перемирия со стороны сил АТО

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 29942 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 70889 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 91928 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 105776 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 127699 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 152029 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 116504 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137071 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188820 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288306 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 146822 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 55519 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 215953 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 46367 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 159970 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 160529 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 216550 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 431516 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 386722 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 471477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 21064 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 21268 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 30725 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 46675 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 55804 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Боевики с российскими СМИ хотят сфабриковать видео о "нарушении" перемирия со стороны сил АТО

Киев • УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования вместе с российскими СМИ готовятся к съемке рельсовых видео о якобы нарушении со стороны сил АТО на Донбассе перемирия. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает  корреспондент УНН.

Боевики с российскими СМИ хотят сфабриковать видео о "нарушении" перемирия со стороны сил АТО

"Российско-оккупационное командование активизировало провокационные мероприятия с целью обвинения Украины в нарушении минских договоренностей и дезинформации международного сообщества. Сейчас начата подготовка противником новой серии сфабрикованных фото- и видеоматериалов, так называемых, доказательств якобы нарушении режима прекращения огня украинскими подразделениями", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое боевиков умерли от передозировки наркотиками и алкоголем

В частности, рассказал А.Мотузяник, на мариупольском и Новоайдарском направлениях с привлечением съемочных групп российских СМИ идет подготовка к возможным провокациям на передовых позициях, так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск.

Также, по его словам, противник распространяет слухи среди местного населения и своих войск о якобы намерениях сил АТО возобновить активные боевые действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41