Бойовики з початку доби 6 разів порушували "режим тиші", втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку поточної доби бойовики 6 разів обстрілювали позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Від початку доби в районі проведення АТО бойовики не припиняли обстріли українських позицій, при цьому поодиноко застосовуючи міномети… Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 6 разів порушили перемир’я. Українські воїни тричі застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку у першій половині дня проросійські найманці тричі з різних видів гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Кримського. Під вогнем мінометів калібру 82 міліметри опинились опорні пункти сил АТО біля Луганського і Трьохізбенки.
На Приморському напрямку противник бив із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях неподалік Невельського.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.