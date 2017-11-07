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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 36488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 95755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102003 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 82387 просмотра

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Боевики с начала суток 6 раз нарушали "режим тишины", потерь нет

Боевики с начала суток 6 раз нарушали "режим тишины", потерь нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала текущих суток боевики 6 раз обстреливали позиции сил АТО, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрел украинских позиций, при этом одиночно применяя минометы ... В общем от полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. Украинские воины трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении в первой половине дня пророссийские наемники трижды из различных видов гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского. Под огнем минометов калибра 82 миллиметра оказались опорные пункты сил АТО возле Луганского и Трехизбенки.

На Приморском направлении противник бил из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Невельского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.

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