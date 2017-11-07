Боевики с начала суток 6 раз нарушали "режим тишины", потерь нет

"С начала суток в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрел украинских позиций, при этом одиночно применяя минометы ... В общем от полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. Украинские воины трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении в первой половине дня пророссийские наемники трижды из различных видов гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского. Под огнем минометов калибра 82 миллиметра оказались опорные пункты сил АТО возле Луганского и Трехизбенки.

На Приморском направлении противник бил из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Невельского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.