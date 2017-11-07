Боевики с начала суток 6 раз нарушали "режим тишины", потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала текущих суток боевики 6 раз обстреливали позиции сил АТО, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С начала суток в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрел украинских позиций, при этом одиночно применяя минометы ... В общем от полуночи российско-оккупационные группировки 6 раз нарушили перемирие. Украинские воины трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Луганском направлении в первой половине дня пророссийские наемники трижды из различных видов гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского. Под огнем минометов калибра 82 миллиметра оказались опорные пункты сил АТО возле Луганского и Трехизбенки.
На Приморском направлении противник бил из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Невельского.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.