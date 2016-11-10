Бойовики з початку доби 20 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому більш ніж половина обстрілів відбулося на маріупольському напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години 10 листопада ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська використовують переважно заборонене Мінськими домовленостями озброєння...Загалом по наших позиціям противник вів вогонь 20 разів”, — повідомили у штабі.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 44 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО.