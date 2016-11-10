Боевики с начала суток 20 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО, причем более половины обстрелов произошло на мариупольском направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18 часов 10 ноября вражеский огонь не утихает по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска используют преимущественно запрещенное минскими договоренностями вооружение... В общем по нашим позициям противник вел огонь 20 раз", - сообщили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.