Боевики с начала суток 20 раз обстреляли силы АТО - штаб

"С полуночи и до 18 часов 10 ноября вражеский огонь не утихает по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска используют преимущественно запрещенное минскими договоренностями вооружение... В общем по нашим позициям противник вел огонь 20 раз", - сообщили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.