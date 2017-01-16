Бойовики з початку доби 13 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. З початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Ворог продовжив обстріл наших позицій на всіх напрямках... Станом на 18 годину зафіксовано 13 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на маріупольському бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівку та Широкине.
Натомість, на луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Новозванівку, а на донецькому — Луганське і Миронівське.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 60 разів обстріляли сили АТО.