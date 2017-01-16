Боевики с начала суток 13 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Враг продолжил обстрел наших позиций во всех направлениях... По состоянию на 18 часов зафиксировано 13 обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, на мариупольском боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку и Широкино.
Зато на луганском направлении из гранатометов была обстреляна Новозвановка, а на донецком - Луганское и Мироновское.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 60 раз обстреляли силы АТО.