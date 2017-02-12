Бойовики з перервами обстрілювали авдіївську промзону впродовж 8 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Противник повернувся там (на донецькому напрямку – ред.) до так званого турбуючого вогню",- заявив О.Мотузяник.
За його словами здебільшого вогонь ведеться в темну пору доби.
"На донецькому напрямку, як і раніше, основні бойові дії велися вчора в авдіївській промзоні та на її флангах. З перервами там ворожі обстріли тривали близько 8 годин. Противник активно застосовував міномети, при цьому випустив по нашим позиціям кілька десятків боєприпасів", - повідомив О.Мотузяник.
За його словами українські війська відкривали вогонь у відповідь.
"На інших рубежах донецького напрямку вчора ворог також порушував режим припинення вогню, перш за все мова йде про Світлодарську дугу, горлівський периметр і Донецький аеропорт",- уточнив О.Мотузяник.
За його даними, всього вчора відбулося 23 ворожі обстріли, 6 з яких із застосуванням мінометів.