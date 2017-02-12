Боевики с перерывами обстреливали Авдеевскую промзону в течение 8 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На донецком направлении, как и ранее, основные боевые действия велись вчера в Авдеевской промзоне и на ее флангах. С перерывами там враждебные обстрелы продолжались около 8 часов. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Противник вернулся там (на донецком направлении – ред.) до так называемого беспокоящего огня", - заявил А.Мотузяник.
По его словам в основном огонь ведется в темное время суток.
"На донецком направлении, как и ранее, основные боевые действия велись вчера в Авдеевской промзоне и на ее флангах. С перерывами там враждебные обстрелы продолжались около 8 часов. Противник активно применял минометы, при этом выпустив по нашим позициям несколько десятков боеприпасов", - сообщил А.Мотузяник.
По его словам украинские войска открывали огонь в ответ.
"На других рубежах донецкого направления вчера враг также нарушал режим прекращения огня, прежде всего речь идет о Светлодарской дугу, горловский периметр и Донецкий аэропорт", - уточнил А.Мотузяник.
По его данным, всего вчера состоялось 23 враждебные обстрелы, 6 из которых с применением минометов.