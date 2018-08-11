Бойовики з опівночі сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі. Про це сьогодні сказав під час брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від опівночі і станом на 9:00 ранку вже цієї доби українські військові зафіксували 7 прицільних ворожих обстрілів", - сказав він.
За словами Мотузяника, російські-окупаційні війська застосовували гранатомети і стрілецьку зброю поблизу Новгородського, Павлополя, Гнутового, Новотроїцького і Лебединського.
Також речник Міноборони запевнив, що з початку доби втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, минулої доби, 10 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.