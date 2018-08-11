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Боевики с полуночи семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев • УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили семь прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Боевики с полуночи семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

"С полуночи и по состоянию на 9:00 утра уже этих суток украинские военные зафиксировали 7 прицельных вражеских обстрелов", - сказал он.

По словам Мотузяника, российские-оккупационные войска применяли гранатометы и стрелковое оружие вблизи Новгородского, Павлополя, Гнутово, Новотроицкого и Лебединского.

Также представитель Минобороны заверил, что с начала суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки, 10 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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