Бойовики з гранатометів обстріляли Станицю Луганську

Ввечері з БМП, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї була обстріляна смт Станиця Луганська.

Також ввечері з мінометів 82-го калібру, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики били у напрямку села Кримське Новоайдарського району.

Водночас, вдень та сьогодні вночі бойовики з мінометів 82-го калібру, АГС та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району.

Нагадаємо, бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.