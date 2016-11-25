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Бойовики з гранатометів обстріляли Станицю Луганську

Київ • УНН

 • 6701 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом минулої доби бойовики шість разів відкривали вогонь вздовж усієї лінії розмежування, зокрема, обстріляли смт Станиця Луганська. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

Бойовики з гранатометів обстріляли Станицю Луганську

Ввечері з БМП, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї була обстріляна смт Станиця Луганська.

Також ввечері з мінометів 82-го калібру, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики били у напрямку села Кримське Новоайдарського району.

Водночас, вдень та сьогодні вночі бойовики з мінометів 82-го калібру, АГС та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району.

Нагадаємо, бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.

 

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