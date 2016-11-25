Бойовики з гранатометів обстріляли Станицю Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом минулої доби бойовики шість разів відкривали вогонь вздовж усієї лінії розмежування, зокрема, обстріляли смт Станиця Луганська. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Ввечері з БМП, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї була обстріляна смт Станиця Луганська.
Також ввечері з мінометів 82-го калібру, різного типу гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики били у напрямку села Кримське Новоайдарського району.
Водночас, вдень та сьогодні вночі бойовики з мінометів 82-го калібру, АГС та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району.
Нагадаємо, бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.