Боевики из гранатометов обстреляли Станицу Луганскую

Вечером с БМП, различного типа гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия был обстрелян пгт Станица Луганская.

Также вечером из минометов 82-го калибра, разного типа гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики били в направлении села Крымское Новоайдарского района.

В то же время, днем ​​и сегодня ночью боевики из минометов 82-го калибра, АГС и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района.

Напомним, боевики вновь обстреляли контрольный пост "Марьинка".