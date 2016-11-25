Боевики из гранатометов обстреляли Станицу Луганскую
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики шесть раз открывали огонь вдоль всей линии разграничения, в частности, обстреляли пгт Станица Луганская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
Вечером с БМП, различного типа гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия был обстрелян пгт Станица Луганская.
Также вечером из минометов 82-го калибра, разного типа гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики били в направлении села Крымское Новоайдарского района.
В то же время, днем и сегодня ночью боевики из минометов 82-го калибра, АГС и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района.
Напомним, боевики вновь обстреляли контрольный пост "Марьинка".