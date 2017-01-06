Бойовики з гармат та мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом минулої доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціях укрїнських бійців з152-мм гармат та 120-мм мінометів. Про це УНН повідомили у прес-службі ЛОДА.
Зокрема, у напрямку сіл Троїцьке, Новозванівка та Новотошківка російсько-терористичні війська застосовували гармати калібром 152 міліметри, 120-мм і 82-мм міномети, протитанкові і автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Пост ЗСУ поблизу Новотошківки обстріляв ворожий снайпер.
Станицю Луганську бойовики двічі накривали вогнем з гранатометів та стрілецької зброї, про це журналістам повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.