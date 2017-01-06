Бойовики з гармат та мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині

Зокрема, у напрямку сіл Троїцьке, Новозванівка та Новотошківка російсько-терористичні війська застосовували гармати калібром 152 міліметри, 120-мм і 82-мм міномети, протитанкові і автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Пост ЗСУ поблизу Новотошківки обстріляв ворожий снайпер.

Станицю Луганську бойовики двічі накривали вогнем з гранатометів та стрілецької зброї, про це журналістам повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.