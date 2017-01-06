Боевики из пушек и минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских бойцов с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, в частности, боевики открывали огонь по позициям украинских бойцов из 152-мм пушек и 120-мм минометов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЛОГА.
В частности, в направлении сел Троицкое, Новозвановка и Новотошковка российско-террористические войска применяли орудия калибром 152-мм, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пост ВСУ вблизи Новотошковки обстрелял вражеский снайпер.
Станицу Луганскую боевики дважды накрывали огнем из гранатометов и стрелкового оружия, об этом журналистам сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.