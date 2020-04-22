Бойовики встановлюють мінні поля на потенційних ділянках розведення - розвідка

“За інформацією ГУР МОУ, командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки. Зокрема, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, у т. ч. на потенційних ділянках розведення військ, у безпосередній близькості до доріг і сільськогосподарських угідь. Мінування противником місцевості здійснюється із використанням заборонених протипіхотних мін ПМН та МОН”, — сказав Олександр Мотузяник.

Також, за даними розвідки, противник продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 та самохідні артилерійські установки “Гвоздика”, що порушує відстані відведення важкого озброєння, в районах населених пунктів Біле та Бугаївка, а також поблизу лінії зіткнення.

Окрім того він зазначив, що протягом тижня бойовики використовували введення карантинного режиму, щоб приховати підготовку диверсійних груп та снайперських пар.

Нагадаємо, бойовики використовують карантин для таємної підготовки диверсійних груп і снайперських пар.