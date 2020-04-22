Боевики устанавливают минные поля на потенциальных участках разведения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Оккупанты на Донбассе устанавливают дополнительные минные поля на потенциальных участках разведения войск. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации ГУР МОУ, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на недопущение стабилизации обстановки. В частности, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий. Минирование противником местности осуществляется с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН", - сказал Александр Мотузяник.
Также, по данным разведки, противник продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", что нарушает расстояния отвода тяжелого вооружения, в районах населенных пунктов Белое и Бугаевка, а также вблизи линии соприкосновения.
Кроме того, он указал, что в течение недели боевики использовали введение карантинного режима, чтобы скрыть подготовку диверсионных групп и снайперских пар.
Напомним, боевики используют карантин для тайной подготовки диверсионных групп и снайперских пар.