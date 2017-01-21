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Бойовики встановили хибні позначки про мінування для приховання забороненої зброї - розвідка

Київ • УНН

 • 7824 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Бойовики, на час візиту зони проведення АТО заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга, з метою приховування забороненого мінськими угодами озброєння встановили додаткові пости та хибні позначки про мінування місцевості, які перешкоджали діяльності місії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

"20 січня ц.р. командування 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ було завчасно попереджене про роботу на ділянці відповідальності полку заступника голови СММ ОБСЄ в Україні А.Хуга. З метою приховування місць розташування забороненого озброєння та недопущення представників місії та журналістів до “заборонених районів” були встановлені додаткові пости і хибні позначки про мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив про те, що невдовзі спостерігачі СММ ОБСЄ отримають додаткове спорядження, яке дозволить їм посилити спостереження в зоні проведення АТО.

 

Українські Національні Новини

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