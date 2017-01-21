Боевики установили ложные отметки о минировании для сокрытия запрещенного оружия - разведка

"20 января т.г. командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга. С целью сокрытия мест расположение запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава ОБСЕ С.Курц заявил о том, что вскоре наблюдатели СММ ОБСЕ получат дополнительное снаряжение, которое позволит им усилить наблюдение в зоне проведения АТО.