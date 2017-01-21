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Боевики установили ложные отметки о минировании для сокрытия запрещенного оружия - разведка

Боевики установили ложные отметки о минировании для сокрытия запрещенного оружия - разведка

Киев • УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Боевики, на время визита в зону проведения АТО заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, с целью сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения установили дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности, которые препятствовали деятельности миссии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"20 января т.г. командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга. С целью сокрытия мест расположение запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава ОБСЕ С.Курц заявил о том, что вскоре наблюдатели СММ ОБСЕ получат дополнительное снаряжение, которое позволит им усилить наблюдение в зоне проведения АТО.

 

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