Боевики установили ложные отметки о минировании для сокрытия запрещенного оружия - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Боевики, на время визита в зону проведения АТО заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, с целью сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения установили дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности, которые препятствовали деятельности миссии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"20 января т.г. командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга. С целью сокрытия мест расположение запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава ОБСЕ С.Курц заявил о том, что вскоре наблюдатели СММ ОБСЕ получат дополнительное снаряжение, которое позволит им усилить наблюдение в зоне проведения АТО.