Бойовики встановили блокпости для виявлення дезертирів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Незаконні збройні формування встановили блокпости, щоб бойовики самовільно не залишали позиції на передовій. Про це йдеться в інформації Головного управління розвідки Міністерства оброни України, передає УНН.
"За розпорядженням начальника штабу 1-го АК у тилових районах встановлено блокпости з метою виявлення військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції", - повідомили у розвідці.
При цьому, за інформацією ГУР МОУ, так званим комендантським військам бойовиків надали дозвіл застосовувати зброю до втікачів.
У військовій розвідці також повідомляли, що 3 лютого вісім бойовиків неподалік від Маріуполя втекли з передових позицій.