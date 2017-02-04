Боевики установили блокпосты для выявления дезертиров - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования установили блокпосты, чтобы боевики самовольно не оставляли позиции на передовой. Об этом говорится в информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По распоряжению начальника штаба 1-го АК в тыловых районах установлено блокпосты с целью выявления военнослужащих, самовольно оставивших боевые позиции", - сообщили в разведке.
При этом, по информации ГУР МОУ, так называемым комендантским войскам боевиков дали разрешение применять оружие беглецов.
В военной разведке также сообщали, что 3 февраля восемь боевиков неподалеку от Мариуполя бежали из передовых позиций.