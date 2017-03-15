Бойовики випустили понад 40 мін на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулої доби окупанти випустили понад 40 мін по позиціях українських військових у гарячих точках на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. передає кореспондент УНН.
«Основними гарячими точками минулої доби на луганському напрямку були Кримське, Новоолександрівка та Троїцьке. Там окупанти застосували міномети. По позиціях українських військових було випущено понад 40 мін. Також вчора відбулося три снайперських обстріли з боку противника, один у Новоайдарському та два у Попаснянському районах. Українські війська ведуть вогонь у відповідь», - сказав він.
Загалом, за його словами, бойові дії ведуться по всьому фронту. Всього минулої доби сталося 24 обстріли з боку противника, з них 6 із застосуванням важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби 7 українських військовослужбовців зазнали поранень та травм.