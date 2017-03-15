Боевики выпустили более 40 мин на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки оккупанты выпустили более 40 мин по позициям украинских военных в горячих точках на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. передает корреспондент УНН.
«Основными горячими точками за прошедшие сутки на луганском направлении были Крымское, Новоалександровка и Троицкое. Там оккупанты применили минометы. По позициям украинских военных было выпущено более 40 мин. Также вчера состоялось три снайперских обстрелы со стороны противника, один в Новоайдарском и два в Попаснянском районах. Украинские войска ведут огонь в ответ », - сказал он.
В целом, по его словам, боевые действия ведутся по всему фронту. Всего за минувшие сутки произошло 24 обстрелы со стороны противника, из них 6 с применением тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки 7 украинских военнослужащих получили ранения и травмы.