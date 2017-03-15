Боевики выпустили более 40 мин на луганском направлении

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103027 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177430 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129618 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124617 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117154 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики выпустили более 40 мин на луганском направлении

Боевики выпустили более 40 мин на луганском направлении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки оккупанты выпустили более 40 мин по позициям украинских военных в горячих точках на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. передает корреспондент УНН.

«Основными горячими точками за прошедшие сутки на луганском направлении были Крымское, Новоалександровка и Троицкое. Там оккупанты применили минометы. По позициям украинских военных было выпущено более 40 мин. Также вчера состоялось три снайперских обстрелы со стороны противника, один в Новоайдарском и два в Попаснянском районах. Украинские войска ведут огонь в ответ », - сказал он.

В целом, по его словам, боевые действия ведутся по всему фронту. Всего за минувшие сутки произошло 24 обстрелы со стороны противника, из них 6 с применением тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки 7 украинских военнослужащих получили ранения и травмы.

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