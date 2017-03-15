Боевики выпустили более 40 мин на луганском направлении

«Основными горячими точками за прошедшие сутки на луганском направлении были Крымское, Новоалександровка и Троицкое. Там оккупанты применили минометы. По позициям украинских военных было выпущено более 40 мин. Также вчера состоялось три снайперских обстрелы со стороны противника, один в Новоайдарском и два в Попаснянском районах. Украинские войска ведут огонь в ответ », - сказал он.

В целом, по его словам, боевые действия ведутся по всему фронту. Всего за минувшие сутки произошло 24 обстрелы со стороны противника, из них 6 с применением тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки 7 украинских военнослужащих получили ранения и травмы.