Бойовики випустили понад 25 мін по силам ЗСУ в Попаснянському районі

“Луганський напрямок, Станично-Луганський район. Противник порушив режим тиші у самому райцентрі та селищі Валуйське. При цьому було застосовано лише стрілецьку зброю. Це сталося ввечері, між 20:00 та 23:00 годинами. Новоайдарський район. Там ворог здійснив чотири обстріли у Кримському та Новоташківському, важке озброєння при цьому не використовувалося. Попаснянський район. Відразу у трьох місцях окупанти застосували міномети, при цьому було випущено понад 25 мін. Всі ці обстріли сталися у другій половині дня. Також, на вищезгаданих та деяких інших рубежах противник стріляв з легкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.

Також він додав, що всього, минулої доби, на луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранень український військовослужбовець.