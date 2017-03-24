Боевики выпустили более 25 мин по силам ВСУ в Попаснянском районе

"Луганское направление, Станично-Луганский район. Противник нарушил режим тишины в самом райцентре и поселке Валуйское. При этом было применено только стрелковое оружие. Это произошло вечером, между 20:00 и 23:00 часами. Новоайдарский район. Там враг совершил четыре обстрела в Крымском и Но­во­тош­ковс­ком, тяжелое вооружение при этом не использовалось. Попаснянский район. Сразу в трех местах оккупанты применили минометы, при этом было выпущено более 25 мин. Все эти обстрелы произошли во второй половине дня. Также, на вышеупомянутых и других рубежах противник стрелял из легкого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Также он добавил, что всего, за минувшие сутки, на луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов.

Напомним, сегодня, 24 марта, в Луганской области в результате обстрелов боевиков получил ранения украинский военнослужащий.