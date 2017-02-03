Бойовики випустили не менше 50 мін по українським бійцям на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. За минулу добу на луганському напрямку по позиціях українських військових було випущено не менше 50 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Левова частка ворожих обстрілів, як і раніше, припадає на Попаснянський район. Бойові дії почалися після 10 годин ранку і тривали до пізнього вечора. Противник застосовував міномети та артилерію, випустивши по наших позиціях не менше 50 мін”, — сказав він.
Також речник зазначив, що мінометні обстріли з боку НЗФ сталися у Сизому Станично-Луганського району та Кримському Новоайдарського району.
До того ж, О.Мотузяник зауважив, що на Луганському напрямку напрямку сталося 15 ворожих обстрілів, зокрема 8 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло троє українських військових, 18 поранено.