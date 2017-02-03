Боевики выпустили не менее 50 мин по украинским бойцам на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За минувшие сутки на луганском направлении по позициям украинских военных было выпущено не менее 50 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Львиная доля вражеских обстрелов, как и раньше, приходится на Попаснянский район. Боевые действия начались после 10:00 утра и продолжались до позднего вечера. Противник применял минометы и артиллерию, выпустив по нашим позициям не менее 50 мин", - сказал он.
Также спикер отметил, что минометные обстрелы со стороны НВФ произошли в Сизом Станично-Луганского района и Крымском Новоайдарского района.
К тому же, А.Мотузяник отметил, что на Луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли три украинских военных, 18 ранены.