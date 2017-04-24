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Бойовики випустили близько 40 мін на донецькому напрямку

Бойовики випустили близько 40 мін на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Минулої доби бойовики випустили близько 40 мін в районі Світлодарської дуги та Авдіївки. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Основна активність противника вчора припала на Світлодарську дугу та район Авдіївки. На обох рубежах бойовики неодноразово застосовували міномети, випустивши загалом близько 40 мін. Традиційно щільність ворожого вогню різко зростає в темну пору доби", - повідомив О.Мотузяник.

Крім того, за даними Міноборони, епізодичні обстріли з боку противника сталися під Горлівкою та в Донецькому аеропорту. Найсерйознішим був інцидент біля с. Новоселівка Друга, де бойовики також стріляли з міномета.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий.

Українські Національні Новини

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