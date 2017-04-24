Боевики выпустили около 40 мин на донецком направлении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16061 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138885 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112456 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109867 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103066 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149436 просмотра

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Актуальное
Боевики выпустили около 40 мин на донецком направлении

Боевики выпустили около 40 мин на донецком направлении

Киев  •  УНН

 • 8449 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили около 40 мин в районе Светлодарск дуги и Авдеевки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Основная активность противника вчера пришлась на Светлодарске дугу и район Авдеевки. На обоих рубежах боевики неоднократно применяли минометы, выпустив всего около 40 мин. Традиционно плотность вражеского огня резко возрастает в темное время суток", - сообщил А.Мотузяник.

Кроме того, по данным Минобороны, эпизодические обстрелы со стороны противника произошли во Горловкой и в Донецком аэропорту. Самым был инцидент возле с. Новоселовка Вторая, где боевики также стреляли из миномета.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный .

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