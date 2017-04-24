Боевики выпустили около 40 мин на донецком направлении

"Основная активность противника вчера пришлась на Светлодарске дугу и район Авдеевки. На обоих рубежах боевики неоднократно применяли минометы, выпустив всего около 40 мин. Традиционно плотность вражеского огня резко возрастает в темное время суток", - сообщил А.Мотузяник.

Кроме того, по данным Минобороны, эпизодические обстрелы со стороны противника произошли во Горловкой и в Донецком аэропорту. Самым был инцидент возле с. Новоселовка Вторая, где боевики также стреляли из миномета.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный .