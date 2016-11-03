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Бойовики випустили 30 реактивних снарядів по позиціях АТО у Кримському

Бойовики випустили 30 реактивних снарядів по позиціях АТО у Кримському

Київ • УНН

 • 8324 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У селищі Кримському бойовики випустили 30 реактивних та 25 артилерійських снарядів по позиціях АТО після 22-ї години вчора. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Дуже неспокійно вчора було на луганському напрямку. Найгарячішою точкою вчора там було селище Кримське. З самого ранку противник почав там обстрілювали наші позиції з мінометів, згодом долучив до обстрілів гармати. Після 22-ї години ворог випустив по наших позиціях повний боєкомплект: 30 реактивних снарядів з установки „Град“, а також ще 25 артилерійських снарядів”, — сказав О.Мотузяник.

Він додав, що вогонь з озброєння з калібром менше 100 мм відкривали з селища Сокільники, а більше 100 мм — з окупованого Слов’яно-Сербська.

“Також дуже неспокійна ситуація вчора була у Станиці Луганській. Там вчора відбулося одне порушення режиму тиші з боку бойовиків, проте це був доволі потужний і тривалий ворожий обстріл. Він тривав безперервно чотири години. Окрім легкого озброєння, окупанти застосовували міномети і бронетехніку”, — повідомив О.Мотузяник.

За його словами, всього на луганському напрямку за минулу добу зафіксовали 12 ворожих обстрілів, зокрема, 8 з використанням важкого озброєння і одне бойове зіткнення.

Як повідомляв УНН, диверсійно-розвідувальна група бойовиків виконала невдалу спробу прорватись через позиції сил АТО поблизу села Новозванівки.

Українські Національні Новини

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