Боевики выпустили 30 реактивных снарядов по позициям АТО в Крымском

"Очень беспокойно вчера было на луганском направлении. Самой горячей точкой вчера там был поселок Крымское. С самого утра противник начал там обстреливать наши позиции из минометов, впоследствии привлек к обстрелам пушки. После 22:00 враг выпустил по нашим позициям полный боекомплект: 30 реактивных снарядов из установки "Град", а также еще 25 артиллерийских снарядов", - сказал А.Мотузяник.

Он добавил, что огонь из вооружения калибром менее 100 мм открывали из поселка Сокольники, а более 100 мм - из оккупированного Славяно-Сербска.

"Также очень неспокойная ситуация вчера была в Станице Луганской. Там вчера произошло одно нарушение режима тишины со стороны боевиков, однако это был довольно мощный и продолжительный вражеский обстрел. Он продолжался непрерывно 4 часа. Кроме легкого вооружения, оккупанты применяли минометы и бронетехнику", - сообщил А.Мотузяник.

По его словам, всего на луганском направлении за прошедшие сутки зафиксовалы 12 вражеских обстрелов, в том числе 8 с использованием тяжелого вооружения и одно боестолкновение.

Как сообщал УНН, диверсионно-разведывательная группа боевиков выполнила неудачную попытку прорваться через позиции сил АТО вблизи села Новозвановка.