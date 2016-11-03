Боевики выпустили 30 реактивных снарядов по позициям АТО в Крымском
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В поселке Крымском боевики выпустили 30 реактивных и 25 артиллерийских снарядов по позициям АТО после 22:00. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Очень беспокойно вчера было на луганском направлении. Самой горячей точкой вчера там был поселок Крымское. С самого утра противник начал там обстреливать наши позиции из минометов, впоследствии привлек к обстрелам пушки. После 22:00 враг выпустил по нашим позициям полный боекомплект: 30 реактивных снарядов из установки "Град", а также еще 25 артиллерийских снарядов", - сказал А.Мотузяник.
Он добавил, что огонь из вооружения калибром менее 100 мм открывали из поселка Сокольники, а более 100 мм - из оккупированного Славяно-Сербска.
"Также очень неспокойная ситуация вчера была в Станице Луганской. Там вчера произошло одно нарушение режима тишины со стороны боевиков, однако это был довольно мощный и продолжительный вражеский обстрел. Он продолжался непрерывно 4 часа. Кроме легкого вооружения, оккупанты применяли минометы и бронетехнику", - сообщил А.Мотузяник.
По его словам, всего на луганском направлении за прошедшие сутки зафиксовалы 12 вражеских обстрелов, в том числе 8 с использованием тяжелого вооружения и одно боестолкновение.
Как сообщал УНН, диверсионно-разведывательная группа боевиков выполнила неудачную попытку прорваться через позиции сил АТО вблизи села Новозвановка.