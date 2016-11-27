Бойовики випустили 16 мінометних снарядів по позиціях сил АТО в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Бойовики минулої доьи випустили по позиціях сил АТО в Авідївці 16 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора відбулося 4 достатньо тривалих ворожих обстріли. На відміну від попередніх днів, на світлодарській дузі вчора було тихо. Противник порушував режим тиші у Майорську, Авдіївці та Опитному”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, по позиціях сил АТО в Авдіївці випущено 16 мінометних снарядів. Він додав, що українські війська вели інтенсивний вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, за добу на луганському напрямку бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО, на сході області було спокійно.