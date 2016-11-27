Боевики выпустили 16 минометных снарядов по позициям сил АТО в Авдеевке

"Вчера произошло 4 достаточно длительных вражеских обстрела. В отличие от прошлых дней, на светлодарской дуге вчера было тихо. Противник нарушал режим тишины в Майорске, Авдеевке и Опытном", - сказал А.Мотузянык.

По его словам, по позициям сил АТО в Авдеевке выпустили 16 минометных снарядов. Он добавил, что украинские войска вели интенсивный огонь.

Как сообщал УНН, за сутки на луганском направлении боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО, на востоке области было спокойно.