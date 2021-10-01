Бойовики вимагають від України віддати 350 метрів у “сірій зоні” для відкриття КПВВ в Золотому - Гармаш

Цитата

"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ в Золотому. Тому це питання (відкриття пунктів пропуску - ред.) знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується", - заявив Гармаш.

Деталі

Гармаш зазначив, що сторона бойовиків на засіданні ТКГ заявила, що нібито вітає українські гарантії безпеки для відкриття КПВВ, але в той же час відмовилася їх підтвердити.

Представник української делегації у ТКГ заявив, що бойовики висунули стороні претензію, що Україна нібито неправильно визначила точку, з якої починається контроль над "сірою зоною".

Тому вони вимагають від України віддати 350 української території у “сірій зоні”.

Додамо

Однією з домовленостей нормандської зустрічі в Парижі є відкриття нових КПВВ у Золотому та Щасті. Зазначимо, що зі свого боку Україна збудувала зі нові пункти пропуску, проте російська сторона відмовляється відкривати свої блокпости.

Російська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 29 вересня запропонувала нові принципи ухвалення рішень, які не знайшли розуміння ні в української делегації, ні у представників ОБСЄ.

Також на засіданні, після численних спроб Росії зірвати роботу гуманітарної підгрупи, вона відновила свою роботу.