Бойовики весь Великдень грубо провокували ЗСУ попри "режим тиші" - СЦКК

“Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО нехтуючи усіма Мінськими домовленостями протягом Великодніх свят здійснювали збройні провокації відносно Збройних Сил України вздовж усієї лінії розмежування.

Так, протягом 16 квітня, зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ у тому числі із застосуванням забороненого озброєння 13 мін калібру 120 мм, 7 мін калібру 82 мм, АГС та стрілецьке озброєння. Обстріли бойовики здійснювали по позиціях Збройних Сил України, а також по ділянкам місцевості поблизу населених пунктів Водяне, Катеринівка, Павлопіль та Гнутове”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв серед мирного населення вдалося уникнути завдяки тому, що українська сторона СЦКК 33 рази запроваджувала режим припинення вогню.

“Такі дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення збройних провокацій проти військовослужбовців Збройних Сил України, а також про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню.

Незважаючи на провокаційні дії з боку бойовиків українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей, неухильно виконує всі взяті на себе зобов’язання”, — додали у прес — центрі штабу АТО.

Як повідомляв УНН, за інформацією прес—центру штабу АТО, бойовики за добу, 16 квітня, 22 рази обстріляли позиції сил АТО.