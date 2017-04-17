Боевики на Пасху грубо провоцировали ВСУ несмотря на "режим тишины" - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В течение Пасхальных праздников боевики не придерживались Минских соглашений и обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, цитируя заявление совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пренебрегая всеми минскими договоренностями в течении Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения.
Так, в течении 16 апреля, зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ в том числе с применением запрещенного вооружения: 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелковое вооружение. Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря тому, что украинская сторона СЦКК 33 раза вводила режим прекращения огня.
"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательное планирование и осуществление вооруженных провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня.
Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, неуклонно выполняет все взятые на себя обязательства", - добавили в пресс-центре штаба АТО.
Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, боевики за сутки, 16 апреля, 22 раза обстреляли позиции сил АТО.