Бойовики вдаються до збройних провокацій проти спостерігачів ОБСЄ – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Незаконні формування на тимчасово окупованій території Луганської області продовжують залякувати представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ збройними провокаціями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Продовжуються випадки вчинення збройних провокацій НЗФ ОРЛО відносно представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з метою їх залякування… На щастя, поранених і загиблих немає", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у штабі АТО зазначили, що вчора, 28 квітня, у населеному пункті Молодіжне бойовики, погрожуючи стрілецькою зброєю, зупинили патруль місії ОБСЄ та заборонили йому проїзд.
"Перебуваючи в автомобілі, представники СММ ОБСЄ близько 12.20 почули вибух, який супроводжувався чорним димом", – розповіли у прес-центрі.
Крім того, вчора близько 10.35 поблизу населено пункту Крута Гора інший патруль СММ зафіксував постріл зі стрілецької приблизно за 40 – 50 м від нього.
"Члени патруля СММ ОБСЄ не змогли визначити тип застосованого озброєння та негайно покинули цей район", –повідомляє штаб АТО.
При цьому у прес-центрі підкреслили, що у зазначений час режим припинення вогню з української сторони дотримувався.
Нагадаємо, після підриву автомобіля СММ ОБСЄ 23 квітня в зоні АТО місія запровадила обмеження у своїй роботі.