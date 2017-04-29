Боевики прибегают к вооруженным провокациям против наблюдателей ОБСЕ – штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Незаконные формирования на временно оккупированной территории Луганской области продолжают запугивать представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вооруженными провокациями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Продолжаются случаи совершения вооруженных провокаций НЗФ ОРЛО в отношении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью их запугивания... К счастью, раненых и погибших нет”, — говорится в сообщении.
В частности, в штабе АТО отметили, что вчера, 28 апреля, в населенном пункте Молодежное боевики, угрожая стрелковым оружием, остановили патруль миссии ОБСЕ и запретили ему проезд.
“Находясь в автомобиле, представители СММ ОБСЕ около 12.20 услышали взрыв, который сопровождался черным дымом”, — рассказали в пресс-центре.
Кроме того, вчера около 10.35 вблизи населенного пункта Крутая Гора другой патруль СММ зафиксировал выстрел из стрелкового примерно за 40 — 50 м от него.
“Члены патруля СММ ОБСЕ не смогли определить тип примененного оружия и немедленно покинули этот район”, - сообщает штаб АТО.
При этом в пресс-центре подчеркнули, что в указанное время режим прекращения огня с украинской стороны соблюдался.
Напомним, после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля в зоне АТО миссия ввела ограничения в своей работе.