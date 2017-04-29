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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики прибегают к вооруженным провокациям против наблюдателей ОБСЕ – штаб АТО

Киев • УНН

 • 9512 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Незаконные формирования на временно оккупированной территории Луганской области продолжают запугивать представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вооруженными провокациями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает УНН.

Боевики прибегают к вооруженным провокациям против наблюдателей ОБСЕ – штаб АТО

“Продолжаются случаи совершения вооруженных провокаций НЗФ ОРЛО в отношении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью их запугивания... К счастью, раненых и погибших нет”, — говорится в сообщении.

В частности, в штабе АТО отметили, что вчера, 28 апреля, в населенном пункте Молодежное боевики, угрожая стрелковым оружием, остановили патруль миссии ОБСЕ и запретили ему проезд.

“Находясь в автомобиле, представители СММ ОБСЕ около 12.20 услышали взрыв, который сопровождался черным дымом”, — рассказали в пресс-центре.

Кроме того, вчера около 10.35 вблизи населенного пункта Крутая Гора другой патруль СММ зафиксировал выстрел из стрелкового примерно за 40 — 50 м от него.

“Члены патруля СММ ОБСЕ не смогли определить тип примененного оружия и немедленно покинули этот район”, - сообщает штаб АТО.

При этом в пресс-центре подчеркнули, что в указанное время режим прекращения огня с украинской стороны соблюдался.

Напомним, после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля в зоне АТО миссия ввела ограничения в своей работе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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